5 صور لإيمان علي ديب بقميص الأهلي مع كأس العالم للأندية 2025

كتب - يوسف محمد:

تفاعلت إيمان علي ديب البلوجر السورية، على وصول كأس بطولة مونديال العالم للأندية 2025، المقرر انطلاقها في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت إيمان علي ديب عدد من الصور لها، بجوار كأس مونديال الأندية من أمام الأهرامات، خلال الجولة الخاصة به في مصر.

وكان لاعبو النادي الأهلي، قاموا بجلسة تصوير صباح اليوم الأربعاء، مع كأس البطولة، استعدادًا للمشاركة في البطولة المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد بداية كأس العالم للأندية

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو المقبل 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته، بمشاركة 32 فريق.

من هي إيمان علي ديب؟

وسبق لإيمان زيارة مصر من قبل، أعلنت تشجيعها للنادي الأهلي، كما أنها أعلنت تشجيع فريق إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت في أكثر من مناسبة مع عدد من نجوم كرة القدم العالمية، بينهم نيمار ورودريجو، جو بيلينجهام ورونالدينهو.

وتمتلك إيمان عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، عدد متابعين وصل إلى مليون و200 ألف متابع.

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