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لحظة بلحظة.. ليفربول وإيفرتون 1-1

09:35 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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    أرني سلوت
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    لاعب فريق ليفربول
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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي اليوم نظيره إيفرتون، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة ال 15 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "جوديسون بارك" معقل فريق إيفرتون.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون.

الوسط: ريان جرافينبيرخ، أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز وكودي جاكبو.

أبرز أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 10: بيتو يحرز الهدف الأول لصالح فريق إيفرتون.

الدقيقة 16: ماك أليستر يحرز هدف التعادل لصالح ليفربول في مرمى إيفرتون.

الدقيقة 28: ضغط قوي من ليفربول لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 35: حكم اللقاء يشهر بطاقة صفراء لماك أليستر لاعب ليفربول.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

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