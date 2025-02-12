التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة ليفربول أمام إيفرتون في الدوري

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متابعة - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، نتيجة مباراة فريق ليفربول أمام تظيره إيفرتون، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 57 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة رقم 27 في المركز ال 15 بجدول الترتيب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "جوديسون بارك" معقل فريق إيفرتون.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون.

الوسط: ريان جرافينبيرخ، أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز وكودي جاكبو.

أبرز أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 10: بيتو يحرز الهدف الأول لصالح فريق إيفرتون.

الدقيقة 16: ماك أليستر يحرز هدف التعادل لصالح ليفربول في مرمى إيفرتون.

الدقيقة 28: ضغط قوي من ليفربول لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 35: حكم اللقاء يشهر بطاقة صفراء لماك أليستر لاعب ليفربول.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 54: رأسية من لاعب فريق إيفرتون ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 58: محاولات متبادلة من الفريقين لتسجيل الهدف الهدف الثاني.

الدقيقة 62: حكم اللقاء يشهر البطاقة الصفراء لكيرتس جونز لاعب ليفربول.

الدقيقة 67: هدف ثاني لإيفرتون ولكن حكم اللقاء يلغيه بداعي التسلل.

الدقيقة 73: محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى إيفرتون.

الدقيقة 86: تبديل لصالح ليفربول بخروج لويس دياز ودخول دييجو جوتا.

الدقيقة 88: تسديدة قوية من محمد صلاح تصدى لها حارس مرمى إيفرتون.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 8+90: إيفرتون يحرز هدف التعادل عن طريق جيمس تراكوفسكي.

الدقيقة 10+90: نهاية المباراة.