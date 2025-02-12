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مدرس التربية الرياضية لعمر مرموش يتحدث عن بداية اللاعب في كرة القدم

09:25 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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    خلال حوار مصراوي مع مدرس التربية الرياضية السابق لعمر مرموش (9)
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    خلال حوار مصراوي مع مدرس التربية الرياضية السابق لعمر مرموش (8)
  • عرض 12 صورة
    خلال حوار مصراوي مع مدرس التربية الرياضية السابق لعمر مرموش (5)
  • عرض 12 صورة
    خلال حوار مصراوي مع مدرس التربية الرياضية السابق لعمر مرموش (4)
  • عرض 12 صورة
    خلال حوار مصراوي مع مدرس التربية الرياضية السابق لعمر مرموش (3)
  • عرض 12 صورة
    خلال حوار مصراوي مع مدرس التربية الرياضية السابق لعمر مرموش (7)
  • عرض 12 صورة
    خلال حوار مصراوي مع مدرس التربية الرياضية السابق لعمر مرموش (2)
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    خلال حوار مصراوي مع مدرس التربية الرياضية السابق لعمر مرموش (10)
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    خلال حوار مصراوي مع مدرس التربية الرياضية السابق لعمر مرموش (1)
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    خلال حوار مصراوي مع مدرس التربية الرياضية السابق لعمر مرموش (11)
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    خلال حوار مصراوي مع مدرس التربية الرياضية السابق لعمر مرموش (12)
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كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد العجرودي مدرس التربية الرياضية السابق، لنجم منتخب مصر ومانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش، عن بداية مشوار اللاعب في كرة القدم خلال تواجده في المدرسة.

وقال العجرودي خلال حوار أجراه مع موقع لمصراوي: "عمر قعد معايا من 6 لسبع سنين، وكان مثال لكل شيء جيد وشخصية ملتزمة بشكل كبير".

وأضاف: "مرموش منذ طفولته وهو لاعب كرة قدم رائع، كان متميز جدًا في الدراسة أيضًا وليس كرة القدم فقط وكان ملتزم في كل حياته بشكل عام".

وتابع: "مرموش كان معانا في فريق المدرسة معايا وكان يتواجد في المران بشكل مستمر رفقة الفريق، وواضح من البداية أنه سيصبح لاعب كرة قدم مميز جدًا، وكان يتمتع بالقوة واللياقة العالية منذ الصغر".

واختتم العجرودي تصريحاته: "مرموش كان يتمتع بسلوك رائع والاحترام الشديد، وكان حريص بشكل مستمر على مساعدة زملائه في المدرسة".

ويذكر أن عمرو مرموش انضم إلى فريق مان سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 75 مليون يورو قادمًا من فريق فرانكفورت الألماني.

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عمر مرموش مانشستر سيتي التربية الرياضية أحمد العجرودي
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