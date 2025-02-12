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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة إيفرتون

09:17 م الأربعاء 12 فبراير 2025

ليفربول

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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره إيفرتون، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب جوديسون بارك.

وشهد التشكيل عودة اللاعبين الأساسين على رأسهم محمد صلاح، بعدما تغيبوا عن اللقاء الأخير أمام فريق بليموث أرجايل بكأس الاتحاد الإنجليزي، والتي خسرها الليفر بنتيجة 1-0.

صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة إيفرتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

كيلير - وتارا إندو - نونيز - كورتيس جونز - هارفي إليوت - جوتا - تسيميكاس - ألكسندر أرنولد - كوانساه.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يتربع على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بينما يقع إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

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