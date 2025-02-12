قصة مؤثرة أحياها بن شرقي.. من هو المغربي عبدالحق نوري؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب المغربي عبد الحق نوري، حديث الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب قصته الملهمة في كرة القدم، والتي أحياها مواطنه أشرف بن شرقي المنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي.

بن شرقي قرر ارتداء القميص رقم 34 مع النادي الأهلي، وذلك في كرسالة دعم لمواطنه المغربي عبدالحق نوري الذي اعتزل كرة القدم بسبب تعرضه لإصابة في إحدي المباريات.

ما هي قصة اعتزال عبد الحق نوري؟

عبد الحق نوري، هو لاعب المغربي الأصل وُلد في 2 أبريل 1997 في مدينة أمستردام الهولندية، حيث بدأ مشواره الكروي في أكاديمية أياكس أمستردام الشهيرة.

سبق له أن مثل منتخب هولندا في مختلف فئاته العمرية بما في ذلك المنتخب الأولمبي، ولكنه تعرض لإصابة خطيرة خلال مباراة ودية مع فريقه أياكس أمستردام، مما أدى إلى اعتزاله كرة القدم بعد دخوله في غيبوبة.

في يوليو 2017، خلال مباراة ودية بين أياكس ونادي فيردر بريمن الألماني، تعرض نوري لأزمة قلبية مفاجئة تسببت في تلف كبير في دماغه ودخول في غيبوبة طويلة.

كان نوري في ذلك الوقت في سن الـ27 عامًا، وقد بدأ مسيرته مع الفريق الأول لأياكس في عام 2016 عندما كان في التاسعة عشر من عمره، بعد أن مر عبر الفئات السنية المختلفة للنادي.

خلال مشاركته مع الفريق الأول، لعب نوري 15 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

ورغم إصابته القاسية، استمر نادي أياكس في دفع مستحقات عقده حتى نهايته، بينما نال دعمًا كبيرًا من زملائه اللاعبين وجماهير النادي الذين ظلوا يساندونه في محنته ويحتفلون معه بالإنجازات التي حققها الفريق.