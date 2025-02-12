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جوارديولا يكشف سر مشاركة عمر مرموش بديلًا أمام ريال مدريد

07:01 م الأربعاء 12 فبراير 2025

بيب جوارديولا

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تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن سر الإبقاء على الدولي المصري عمر مرموش، في مباراة ريال مدريد أمس الثلاثاء بدوري الأبطال.

وكان مرموش قد تواجد على دكة بدلاء السيتي قبل أن يدفع به جوارديولا في الدقيقة 83 من عمر المباراة، والتي خسرها بنتيجة 3-2 في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا يوضح سبب جلوس مرموش احتياطيًا

في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس" علل جوارديولا عدم البدء باللاعب عمر مرموش ومشاركة جريليتش بدلا منه منذ بداية المباراة وقال: "هناك لاعبون يقدمون شيئًا مختلفًا في مباريات معينة".

وأكمل: "شاهدت التدريبات وقررت البدء بجاك جريليتش لأسباب متعددة".

وفشل جوارديولا في تحقيق الفوز على ريال مدريد منذ شهر مايو 2023، حيث ألتقي بالريال في 3 مباريات سابقة فاز في اثنتين وتعادل في لقاء.

جدير بالذكر أن مباراة العودة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي سوق تقام يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من ملحق دوري أبطال أوروبا.

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بيب جوارديولا مانشستر سيتي عمر مرموش دوري أبطال أوروبا
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