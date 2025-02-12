مدرب الهلال السعودي يتحدث عن ضم محمد صلاح.. ماذا قال؟

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كتب- محمد عبدالهادي:

أبدى البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، اهتمامه بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مؤكداً أن أسلوب لعبه يتماشى تماماً مع الفريق، وسط تصاعد الشائعات حول انتقاله المحتمل إلى دوري روشن السعودي خلال الموسم المقبل.

ويقدم صلاح أحد أفضل مواسمه مع ليفربول، حيث سجل 26 هدفاً وصنع 18 تمريرة حاسمة، متربعاً على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما ساهم في قيادة فريقه إلى قمة الترتيب بفارق 6 نقاط، مع إمكانية توسيع الفجوة عندما يواجه إيفرتون في مباراة مؤجلة اليوم الأربعاء.

ورغم تألقه، لم تحسم إدارة ليفربول بعد مسألة تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، ما يفتح الباب أمام احتمالية رحيله، وفي ظل ذلك، يبدو الهلال السعودي خياراً قوياً في حال قرر النجم المصري مغادرة "أنفيلد"، خاصة بعد اعترافه مؤخرًا بأنه بات يرى مستقبله بعيدًا عن ليفربول أكثر من بقائه فيه.

وتعزز تصريحات جيسوس إمكانية انتقال صلاح للهلال، لا سيما بعد رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى ناديه الأول سانتوس الشهر الماضي.

وفي مقابلة مع محطة "كانال 11" البرتغالية، قال جيسوس: "بالطبع أود ضم صلاح إلى الهلال، فهو لاعب يناسب أسلوب الفريق".

وليست هذه المرة الأولى التي يلمح فيها مدرب بنفيكا السابق إلى رغبته في ضم قائد منتخب مصر، حيث سبق أن أشار إلى أن التعاقد معه قد يكون ممكنًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف جيسوس: "الدوري السعودي سيكون وجهة مستقبلية للعديد من النجوم العالميين حتى مونديال 2034، فهو مستمر في التطور ولن يتوقف عن ذلك".