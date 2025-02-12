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"في قلب التتش".. جلسة تصوير للاعبي الأهلي مع كأس العالم (صورة)

02:15 م الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جلسة تصوير للاعبي الأهلي مع كأس العالم
  • عرض 9 صورة
    جلسة تصوير لمجسم كأس العالم في التتش
  • عرض 9 صورة
    جلسة تصوير لمجسم كأس العالم في التتش2
  • عرض 9 صورة
    جلسة تصوير لمجسم كأس العالم في التتش4
  • عرض 9 صورة
    جلسة تصوير لمجسم كأس العالم في التتش1
  • عرض 9 صورة
    جلسة تصوير لمجسم كأس العالم في التتش6
  • عرض 9 صورة
    جلسة تصوير لمجسم كأس العالم في التتش3
  • عرض 9 صورة
    جلسة تصوير لمجسم كأس العالم في التتش5
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كتبت-هند عواد:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة من جلسة تصوير خضع لها لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مع كأس العالم للأندية 2025.

وظهرت صفقات الأهلي الجديدة في جلسة التصوير، وكتب الحساب الرسمي للنادي: "هنا كأس العالم، في قلب التتش العظيم".

واستقبل خالد مرتجي أمين الصندوق، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن تكون الكأس في ضيافة الأهلي يومي 13 و14 فبراير الحالي، في جولتها للترويج للبطولة.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كل من إنتر ميامي، بالميراس، وبورتو.

جلسة تصوير للاعبي الأهلي مع كأس العالم

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جلسة تصوير للاعبي الأهلي كأس العالم النادي الأهلي كأس العالم للأندية 2025
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