"في قلب التتش".. جلسة تصوير للاعبي الأهلي مع كأس العالم (صورة)

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كتبت-هند عواد:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة من جلسة تصوير خضع لها لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مع كأس العالم للأندية 2025.

وظهرت صفقات الأهلي الجديدة في جلسة التصوير، وكتب الحساب الرسمي للنادي: "هنا كأس العالم، في قلب التتش العظيم".

واستقبل خالد مرتجي أمين الصندوق، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن تكون الكأس في ضيافة الأهلي يومي 13 و14 فبراير الحالي، في جولتها للترويج للبطولة.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كل من إنتر ميامي، بالميراس، وبورتو.

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