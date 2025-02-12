أزمة "الأهلية الجنسية" للجزائرية إيمان خليف تعود من جديد بسبب ترامب.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

عادت أزمة هوية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، للساحة من جديد، بعد قرار الاتحاد الدولي للملاكمة برفع شكوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية، بسبب مشاركة اللاعبة في الأولمبياد.

وذكرت صحيفة "فرانس 24"، أن الاتحاد الدولي للملاكمة يعتزم رفع دعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية الدولية، على خلفية مشاركة إيمان خليف والتايوانية يو-تينغ لين في أولمبياد باريس 2024، على خلفية قرار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، بمنع الرياضيات المتحولات جنسيا من ممارسة الرياضة النسائية.

وأثارت إيمان خليف الجدل في أولمبياد باريس، بعدما انسحبت الإيطالية أنجيلا كاريني من مباراتها، بعد أقل من دقيقة إثر لكمتين، وتعرضت إيمان لانتقادات من وسائل الإعلام الغربية، اتهمتها بعدم استيفاء المعايير الخاصة بـ"الأهلية الجنسية".

ودافعت إيمان خليف عن نفسها من جديد، وقال في بيان رسمي على صفحتها الرسمي بموقع "إنستجرام": "لقد ناضلت لمدة ثماني سنوات من أجل حلمي، ثماني سنوات من التضحية والانضباط والمثابرة للوقوف على المسرح الأولمبي وتمثيل بلدي بفخر. لقد كسبت مكاني، وسأستمر في الوقوف بثبات في مواجهة أي تحد. لقد سلكت الطريق الصحيح لمدة عامين بينما جرى استخدام اسمي وصورتي، دون إذن، لتعزيز الأجندات الشخصية والسياسية من خلال نشر وتوزيع الأكاذيب والمعلومات المضللة التي لا أساس لها من الصحة. لكن الصمت لم يعد خيارا".

View this post on Instagram A post shared by Imane Khelif | إيمان خليف 🇩🇿 (@imane_khelif_10)

وأضافت: "لقد وجهت رابطة الملاكمة الدولية (IBA)، وهي المنظمة التي لم أعد مرتبطة بها والتي لم تعد اللجنة الأولمبية الدولية تعترف بها، اتهامات لا أساس لها من الصحة وكاذبة ومسيئة، واستخدمتها لتعزيز أجندتها. هذه مسألة لا تهمني فقط بل تهم المبادئ الأوسع للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة في الرياضة. لقد رأيت الشدائد من قبل. لقد خسرت في أول ظهور أولمبي لي. لقد خسرت في دوريات الهواة. لقد تعرضت للضرب أكثر مما أستطيع أن أحصيه. لكنني لم أبق على الأرض أبدًا. لقد قاومت كل نكسة، وكل اتهام كاذب، وكل محاولة لمحو اسمي. وقد فزت. كل عقبة لم تزيدني إلا قوة. سأستمر في المنافسة بشرف ونزاهة".

واختتمت: "يقوم فريقي بمراجعة الموقف بعناية وسيتخذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام حقوقي ومبادئ المنافسة العادلة. يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات، وسنسعى إلى جميع السبل القانونية المتاحة لضمان سيادة العدالة. لن أذهب إلى أي مكان. سأقاتل في الحلبة، وسأقاتل في المحاكم، وسأقاتل في نظر الجمهور حتى تصبح الحقيقة لا يمكن إنكارها. إلى مؤيدي، أشكركم على وقوفكم بجانبي. أظل مركزة ومصممة ومستعدة لمواصلة تمثيل بلدي ورياضتي على أعلى مستوى".

اقرأ أيضًا:

"قائمة الممنوعين".. هل يواجه أكرم توفيق مصير رمضان صبحي؟

قبل أشرف بن شرقي.. 4 لاعبين كرموا عبد الحق نوري