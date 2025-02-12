فينيسيوس يرد على اهتمام الأندية السعودية بضمه

عصام الحضري يتفوق على كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي.. ما القصة؟

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كتبت-هند عواد:

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، موقفه من تجديد تعاقده مع الفريق واهتمام الأندية السعودية بضمه.

وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية عقب مباراة مانشستر سيتي: "قلت دائما إن رغبتي البقاء في ريال مدريد، وسأحسم موقف عقدي والمفاوضات خلال الأيام المقبلة، سأظل هنا لفترة طويلة وأريد الاستمرار في صنع التاريخ".

وأضاف: "اهتمام الأندية السعودية؟ أتمنى أن أتمكن من البقاء هنا، هذا بيتي، وبالنسبة للعروض عليكم التحدث مع رئيس النادي، ومثلي في كرة القدم هو كريستيانو رونالدو، فهو قدوتي، أتحدث معه كثيرا، وأتمنى بتحقيق الألقاب التي حققها".

وفاز ريال مدريد على مانشستر سيتي، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، في إطار منافسات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا المؤهل لدور الـ 16.

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