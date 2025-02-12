ماذا قدم مرموش في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا؟

عصام الحضري يتفوق على كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

شارك المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في هزيمة فريقه من ريال مدريد، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا المؤهل لدور الـ 16.

وظهر عمر مرموش في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عندما حل بديلا في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

ولعب عمر مرموش 10 دقائق من المباراة، وحصل على تقييم 6.4/10 وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore".

وجاءت أرقام عمر مرموش ضد ريال مدريد كالآتي:

10 دقائق لعب

0 أهداف

0 صناعة أهداف

0 تسديد على المرمى

0 تسديد خارج المرمى

لمس الكرة 3 مرات

تمريرات صحيحة 3/3 (100%)

0 كرات طويلة

0 التحامات أرضية

0 التحامات هوائية

0 أخطاء

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