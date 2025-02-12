مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
16:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
19:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المصري

- -
19:00

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
21:30

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

فينورد

- -
22:00

ميلان

دوري أبطال أوروبا

سلتيك

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

ماذا قدم مرموش في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا؟

08:34 ص الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش (3)_1
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش (3)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش (5)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش (2)_1
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (1)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (3)
  • عرض 15 صورة
    النجم المصري عمر مرموش
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 15 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (6)
  • عرض 15 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (1)
  • عرض 15 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

شارك المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في هزيمة فريقه من ريال مدريد، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا المؤهل لدور الـ 16.

وظهر عمر مرموش في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عندما حل بديلا في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

ولعب عمر مرموش 10 دقائق من المباراة، وحصل على تقييم 6.4/10 وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore".

وجاءت أرقام عمر مرموش ضد ريال مدريد كالآتي:

10 دقائق لعب

0 أهداف

0 صناعة أهداف

0 تسديد على المرمى

0 تسديد خارج المرمى

لمس الكرة 3 مرات

تمريرات صحيحة 3/3 (100%)

0 كرات طويلة

0 التحامات أرضية

0 التحامات هوائية

0 أخطاء

اقرأ أيضًا:

إيرلينج هالاند يسجل أول هدف بمسيرته في شباك ريال مدريد (صور وفيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش ريال مدريد مانشستر سيتي وريال مدريد ماذا قدم عمر مرموش ضد ريال مدريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عصام الحضري يتفوق على كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي.. ما القصة؟

إعلان

إعلان