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تجاوز 75 مليون يورو.. تفاصيل عرض النصر لضم لاعب ليفربول

12:35 ص الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    داروين نونيز (1)
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    نونيز من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
  • عرض 10 صورة
    داروين نونيز (1)
  • عرض 10 صورة
    نونيز
  • عرض 10 صورة
    داروين نونيز
  • عرض 10 صورة
    داروين نونيز لاعب ليفربول
  • عرض 10 صورة
    داروين نونيز ومحمد صلاح
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    نونيز
  • عرض 10 صورة
    داروين نونيز
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كتب - محمد القرش:

قدم نادي النصر السعودي عرضا رسميا لإدارة ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من أجل التعاقد مع لاعب الفريق.

ووفقا لموقع "GIVEMESPORT" التابع للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن نادي النصر أرسل عرضين رسميين إلى ليفربول لضم داروين نونيز، للانضمام إلى النادي بجانب رونالدو.

وبعد رفض العرض الاول، حاول عملاق السعودية ضم اللاعب عن طريق تقديم عرضا آخر في النصف الثاني من شهر يناير تجاوز 75 مليون يورو دون الإضافات.

وأكدت مصادر للموقع أن النصر كان في محادثات متقدمة للغاية مع نونيز فيما يتعلق بالعقد والراتب وكل تفاصيل انتقاله المحتمل إلى الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

وأوضح الموقع أن نادي ليفربول رفض العرضين بسبب عدم إيجاد بديل المهاجم الأوروجوياني، مما جعل رحيل نونيز في منتصف الموسم مستحيلا.

يُذكر أن نونيز انضم إلى ليفربول في موسم 2022/23 قادما من بنفيكا البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون يورو.

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