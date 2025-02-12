جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
تقام اليوم الأربعاء 12 فبراير، العديد من المباريات في مختلف المنافسات حول العالم، أبرزهم لقاء ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام 4 مباريات في بلاي أوف دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بينهم مواجهة بايرن ميونخ وسيلتيك.
جدول مباريات اليوم الأربعاء
موعد مباريات دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج ضد أتالانتا - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3
موناكو ضد بنفيكا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4
فاينورد ضد اي سي ميلان - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1
سيلتك ضد بايرن ميونخ - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3
موعد مباريات الدوري المصري الممتاز
الجونة ضد الإسماعيلي - 4:00 عصرا - أون تايم سبورت 1
زد ضد سيراميكا كليوباترا - 4:00 عصرا - أون تايم سبورت 2
بيراميدز ضد حرس الحدود - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 2
المصري ضد البنك الأهلي - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1
موعد مباريات الدوري الإنجليزي
إيفرتون ضد ليفربول - 9:30 مساء - بي إن سبورت 2
موعد مباريات دوري أبطال آسيا
يوكوهاما مارينوس ضد شجغهاي شنهوا - 12:00 ظهرا - لم يتم الإعلان عنها
بوريرام يونايتد ضد أولسان هيونداي - 2:00 ظهرا - بي إن سبورت AFC 1
فيديو قد يعجبك: