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جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

01:00 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

ليفربول

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الأربعاء 12 فبراير، العديد من المباريات في مختلف المنافسات حول العالم، أبرزهم لقاء ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام 4 مباريات في بلاي أوف دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بينهم مواجهة بايرن ميونخ وسيلتيك.

جدول مباريات اليوم الأربعاء

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج ضد أتالانتا - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

موناكو ضد بنفيكا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

فاينورد ضد اي سي ميلان - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

سيلتك ضد بايرن ميونخ - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز

الجونة ضد الإسماعيلي - 4:00 عصرا - أون تايم سبورت 1

زد ضد سيراميكا كليوباترا - 4:00 عصرا - أون تايم سبورت 2

بيراميدز ضد حرس الحدود - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 2

المصري ضد البنك الأهلي - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1

موعد مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد ليفربول - 9:30 مساء - بي إن سبورت 2

موعد مباريات دوري أبطال آسيا

يوكوهاما مارينوس ضد شجغهاي شنهوا - 12:00 ظهرا - لم يتم الإعلان عنها

بوريرام يونايتد ضد أولسان هيونداي - 2:00 ظهرا - بي إن سبورت AFC 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جدول مباريات اليوم الأربعاء ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ سيلتيك
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