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أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

12:30 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

ريال مدريد ومانشستر سيتي

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كتب - محمد الميموني:

فاز ريال مدريد على نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 3 - 2 على ملعب استاد الاتحاد.

وجاء الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي بقدم اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة الـ19 من عمر المباراة، ثم جاء هدف تعادل ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 60، ثم أضاف هالاند الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 80 من علامة الجزاء.

وسجل إبراهيم دياز هدف تعادل ريال مدريد مرة أخرى في الدقيقة 86، وأكمل جود بيلينجهام ريمونتادا الملكي بهدف في الدقيقة 90+3

موعد مباراة إياب ريال مدريد ومانشستر سيتي

يواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي يوم الأربعاء 19 فبراير، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، حيث ينقل اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة
.دوري أبطال أوروبا

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ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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