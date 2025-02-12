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نتائج مباريات يوم الثلاثاء 11 فبراير

12:28 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

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كتب - محمد عبد السلام:

شهدت المباريات التي أقيمت أمس الثلاثاء الموافق 11 فبراير، إثارة وندية كبيرة في مواجهات دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد في الدقائق الأخيرة أمام مانشستر سيتي داخل أرضه، بينما فاز بوروسيا دورتموند خارج أرضه بثلاثية على لشبونة.

نتائج مباريات الدوري المصري الممتاز

بتروجيت ضد سموحة - (0-1)

فاركو ضد الزمالك -(0-1)

الأهلي ضد غزل المحلة - (1-0)

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

بريست ضد باريس سان جيرمان - (0-3)

يوفنتوس ضد آيندهوفن - (2-1)

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد -( 2-3)

سبورتينج لشبونة ضد بوروسيا دورتموند - (0-3)

نتائج مباراة دوري أبطال آسيا للنخبة

سنترال كوست مارينرز ضد جوهور - (1-2)

فيسيل كوبي ضد شانغهاي إيست آسيا - (4-0)

بوهانج ستيليرز ضد كواساكي فرونتالي - (0-4)

شانتونج لونينج ضد جوانغجو - (3-1)

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نتائج دوري أبطال أوروبا نتائج الدوري المصري الممتاز نتائج مباريات أمس
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