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هدف هالاند في مرمى ريال مدريد (فيديو)

10:55 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

خلال مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

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كتب - محمد عبد السلام:

سجل المهاجم النرويجي، إيرلينج هالاند، هدف تقدم مانشستر سيتي في مرمى نظيره ريال مدريد بالدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد في مباراة ذهاب البلاي أوف من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024/25، على ملعب الاتحاد - إنجلترا.

وذلك هو الهدف الأول لإيرلينج هالاند في مرمى ريال مدريد خلال 4 مباريات عبر تاريخه.

ومع استمرار تقدم مانشستر سيتي، يصعب المهمة على ريال مدريد في مباراة الإياب التي تقام يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير على ملعب سانتياجو برنابيو.

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إيرلينج هالاند مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد هدف هالاند في ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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