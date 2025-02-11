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إيرلينج هالاند يسجل أول هدف بمسيرته في شباك ريال مدريد (صور وفيديو)

يحتل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب بلاي أوف دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي - تشاوميني - أسينسيو - ميندي.

خط الوسط: كامافينجا - داني سيبايوس - بيلينجهام.

خط الهجوم: رودري- مبابي - فينيسيوس.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: آكي - أكانجي - دياز - جفارديول.

خط الوسط: ستونز - برناردو - دي بروين - سافيو - جريليش.

خط الهجوم: هالاند.

ملخص مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

بداية المباراة

خطأ ضد رودريجو لصالح جريليش في الدقيقة 2

مانشستر سيتي يحصل على ركلة ركنية في الدقيقة 3

تصدى كورتوا لضربة رأسية من جفارديول من وسط منطقة الجزاء في الدقيقة 5

لاعبو ريال مدريد يطالبون بركلة جزاء، لكن حكم المباراة يحتسب تسلل على فينيسيوس في الدقيقة 9

تسديدة داني سيبايوس بالقدم اليمنى من وسط منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 12

إيرلينج هالاند يسجل هدف تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 19

خروج جريليش متأثرا بالإصابة ودخول فيل فودين بدلا منه في الدقيقة 30

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

خطأ ضد برناردو سيلفا لصالح بيلينجهام في الدقيقة 45+1

تسديدة قوية من مبابي من الناحية اليسرى لمنطقة الجزاء مرت فوق المرمى بعد تمريرة من رودريجو في الدقيقة 45+4

انتهاء الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدف نظيف