موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل المان بلو قيادة هالاند لخط الهجوم في مواجهة ريال مدريد، وجلوس عمر مرموش المهاجم المصري على دكة البدلاء.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: آكي - أكانجي - دياز - جفارديول.

خط الوسط: ستونز - برناردو - دي بروين - سافيو - جريليش.

خط الهجوم: هالاند.

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