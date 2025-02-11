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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

08:01 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

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كتب - محمد الميموني:

يبحث عشاق كرة القدم العالمية عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/25.

ويواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب "بلاي أوف" دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، حيث يُنقل اللقاء عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في شمال إفريقيا والوطن العربي.

وتبث قناة بي إن سبورتس 1 المباراة على الهواء مباشرة مساء اليوم الثلاثاء

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ريال مدريد مانشستر سيتي دوري الأبطال
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