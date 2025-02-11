مبابي يقود هجوم ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد برئاسة الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل الملكي تواجد فالفيردي في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة لوكاس فاسكيز، بينما قاد كيليان مبابي خط الهجوم.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي - تشاوميني - أسينسيو - ميندي.

خط الوسط: كامافينجا - داني سيبايوس - بيلينجهام.

خط الهجوم: رودري- مبابي - فينيسيوس.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الاتحاد.