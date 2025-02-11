مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

1 0
19:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

بريست

0 2
19:45

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

مبابي يقود هجوم ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

08:00 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

احتفال مبابي (1)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد برئاسة الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل الملكي تواجد فالفيردي في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة لوكاس فاسكيز، بينما قاد كيليان مبابي خط الهجوم.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي - تشاوميني - أسينسيو - ميندي.

خط الوسط: كامافينجا - داني سيبايوس - بيلينجهام.

خط الهجوم: رودري- مبابي - فينيسيوس.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الاتحاد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مبابي تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي ريال مدريد تشكيل مدريد ريال مدريد ضد مانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة الأزهر للابتعاث للخارج في رمضان
عاجل| السعودية: قرار بمنع اصطحاب الأطفال في حج 2025