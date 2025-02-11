نصيحة غريبة من ميدو لمحمد صلاح

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه أحمد حسام ميدو، مهاجم منتخب مصر السابق، نصيحة غريبة لمحمد صلاح نجم فريق ليفربول، وذلك في ظل تكهنات رحيله عن الريدز وعدم تجديد تعاقده حتي الأن.

وينتهي تعاقد صلاح مع الليفر بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الرحيل لأي فريق بشكل مجاني، وسط رغبة قوية من نادي الهلال السعودي لضمه مقابل 150 مليون يورو سنويًا.

ميدو ينصح محمد صلاح بالرحيل للهلال السعودي

خلال مؤتمر "فوتبول أكسيس" في مصر، الذي شهد حضور العديد من النجوم، تحدث ميدو قائلاً: "نصيحتي لمحمد صلاح هي أن ينتقل إلى الدوري السعودي ويحصل على 150 مليون ريال سنويًا".

وأكمل ميدو:" بعد قضاء ثلاث سنوات هناك، يمكنه العودة وشراء 15% من حصة نادي ليفربول وتحديد راتب ضخم لنفسه، ليكون بذلك كسب كل شيئ".

وأتم ةمهاجم منتخب مصر السابق، وسط ضحكات الحضور: "من خلال عقد يمتد ثلاث سنوات، سيحصل على 450 مليون ريال، وبالنظر إلى قيمة ليفربول، يمكنه شراء 20% من النادي وتحديد راتب كبير لنفسه وهكذا حقق كل ما تمناه".

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