مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

بروسيا دورتموند

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

غزل المحلة

جميع المباريات

إعلان

نصيحة غريبة من ميدو لمحمد صلاح

05:16 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ميدو مع توتنهام
  • عرض 8 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه أحمد حسام ميدو، مهاجم منتخب مصر السابق، نصيحة غريبة لمحمد صلاح نجم فريق ليفربول، وذلك في ظل تكهنات رحيله عن الريدز وعدم تجديد تعاقده حتي الأن.

وينتهي تعاقد صلاح مع الليفر بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الرحيل لأي فريق بشكل مجاني، وسط رغبة قوية من نادي الهلال السعودي لضمه مقابل 150 مليون يورو سنويًا.

ميدو ينصح محمد صلاح بالرحيل للهلال السعودي

خلال مؤتمر "فوتبول أكسيس" في مصر، الذي شهد حضور العديد من النجوم، تحدث ميدو قائلاً: "نصيحتي لمحمد صلاح هي أن ينتقل إلى الدوري السعودي ويحصل على 150 مليون ريال سنويًا".

وأكمل ميدو:" بعد قضاء ثلاث سنوات هناك، يمكنه العودة وشراء 15% من حصة نادي ليفربول وتحديد راتب ضخم لنفسه، ليكون بذلك كسب كل شيئ".

وأتم ةمهاجم منتخب مصر السابق، وسط ضحكات الحضور: "من خلال عقد يمتد ثلاث سنوات، سيحصل على 450 مليون ريال، وبالنظر إلى قيمة ليفربول، يمكنه شراء 20% من النادي وتحديد راتب كبير لنفسه وهكذا حقق كل ما تمناه".

اقرأ أيضًا:

مدرب برازيلي يقود فريقين في وقت واحد.. ما القصة؟

"الأمر بيد والدي".. نجم ريال مدريد يتحدث لأول مرة عن العروض السعودية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ميدو ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة الأزهر للابتعاث للخارج في رمضان
عاجل| السعودية: قرار بمنع اصطحاب الأطفال في حج 2025