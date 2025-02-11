الكشف عن موقف مرموش من المشاركة مع سيتي أمام ريال مدريد

كتب- محمد عبدالهادي:

يشهد لقاء الليلة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي مواجهة خاصة خارج الخطوط، تجمع بين اثنين من أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم: بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، وكارلو أنشيلوتي مدرب الميرنجي.

التفوق لجوارديولا في المواجهات المباشرة

وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت"، تقابل جوارديولا وأنشيلوتي في 12 مباراة سابقة، نجح المدرب الإسباني في تحقيق الفوز خلال 6 مواجهات، بينما تفوق المدرب الإيطالي في 4 مناسبات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

جوارديولا أمام ريال مدريد: سجل حافل بالانتصارات

يمتلك جوارديولا سجلًا قويًا أمام ريال مدريد، حيث قاد فرقه في 25 مواجهة ضد الفريق الملكي، محققًا الفوز في 13 مباراة، مقابل 6 هزائم و6 تعادلات.

مع برشلونة: خاض 15 مباراة أمام ريال مدريد، فاز في 9 مواجهات، تعادل في 4، وخسر مرتين فقط.

مع بايرن ميونخ: لعب ضد ريال مدريد في مناسبتين، وخسر كلاهما.

مع مانشستر سيتي: قاد فريقه في 8 مباريات ضد الميرنجي، حقق الفوز في 4، وتعادل في 3، وخسر مواجهة وحيدة.

مواجهات أنشيلوتي أمام مانشستر سيتي: معاناة واضحة

على الجانب الآخر، واجه أنشيلوتي مانشستر سيتي في 14 مباراة سابقة مع مختلف الفرق التي دربها، لكنه لم يحقق نتائج مميزة، حيث انتصر في 3 مواجهات فقط، بينما تلقى 9 هزائم، وانتهت مباراتان بالتعادل.

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