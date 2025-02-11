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جوارديولا ضد أنشيلوتي.. مقارنة بالأرقام قبل صدام دوري الأبطال

03:13 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    جوارديولا
  • عرض 17 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 17 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 17 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 17 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 17 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 17 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 17 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 17 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 17 صورة
    كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد
  • عرض 17 صورة
    كارلو أنشيلوتي
  • عرض 17 صورة
    أنشيلوتي
  • عرض 17 صورة
    كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد
  • عرض 17 صورة
    كارلو أنشيلوتي
  • عرض 17 صورة
    كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد_Easy-Resize.com
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    كارلو أنشيلوتي
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كتب- محمد عبدالهادي:

يشهد لقاء الليلة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي مواجهة خاصة خارج الخطوط، تجمع بين اثنين من أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم: بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، وكارلو أنشيلوتي مدرب الميرنجي.

التفوق لجوارديولا في المواجهات المباشرة

وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت"، تقابل جوارديولا وأنشيلوتي في 12 مباراة سابقة، نجح المدرب الإسباني في تحقيق الفوز خلال 6 مواجهات، بينما تفوق المدرب الإيطالي في 4 مناسبات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

جوارديولا أمام ريال مدريد: سجل حافل بالانتصارات

يمتلك جوارديولا سجلًا قويًا أمام ريال مدريد، حيث قاد فرقه في 25 مواجهة ضد الفريق الملكي، محققًا الفوز في 13 مباراة، مقابل 6 هزائم و6 تعادلات.

مع برشلونة: خاض 15 مباراة أمام ريال مدريد، فاز في 9 مواجهات، تعادل في 4، وخسر مرتين فقط.

مع بايرن ميونخ: لعب ضد ريال مدريد في مناسبتين، وخسر كلاهما.

مع مانشستر سيتي: قاد فريقه في 8 مباريات ضد الميرنجي، حقق الفوز في 4، وتعادل في 3، وخسر مواجهة وحيدة.

مواجهات أنشيلوتي أمام مانشستر سيتي: معاناة واضحة

على الجانب الآخر، واجه أنشيلوتي مانشستر سيتي في 14 مباراة سابقة مع مختلف الفرق التي دربها، لكنه لم يحقق نتائج مميزة، حيث انتصر في 3 مواجهات فقط، بينما تلقى 9 هزائم، وانتهت مباراتان بالتعادل.

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جوارديولا وأنشيلوتي مانشستر سيتي وريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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