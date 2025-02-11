كتب- محمد عبدالهادي:

أثيرت العديد من التكهنات حول وجود اهتمام سعودي باللاعب البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد، وهو ما دفعه للتعليق على هذه الأنباء خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه المرتقبة ضد مانشستر سيتي.

ولم يتحدث اللاعب مسبقًا عن الدروي السعودي وحقيقة وصول عروض له، ولكن تم توجيه سؤال له بالمؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر عن حقيقة وجود عروض سعودية وقال : "لا أعلم الكثير عن هذه الأمور، الأمر يتعلق بوالدي، فهو وكيل أعمالي".

وأضاف صاحب الـ24 عاماً: "أنا سعيد جدًا هنا في مدريد، وأرغب في البقاء لسنوات طويلة، وأنا ممتن للنادي ولا أعلم إذا كان النادي قد تلقى عروضًا من الدروي السعودي بشأن انتقالي، لكنني أعلم أن بعض الأندية أبدت اهتمامها بي، ومع ذلك أنا سعيد في مدريد".

أرقام رودريجو مع ريال مدريد

تمكن اللاعب البرازيلي من تسجيل 12 هدفًا وساهم في 20 هدفًا في 31 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم 2024/25 أما على مدار مسيرته مع ريال مدريد، سجل رودريجو 67 هدفًا وصنع 48 هدفًا في 248 مباراة.

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