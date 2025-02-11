"حال مشاركته".. عمر مرموش ينتظر تحطيم 3 أرقام قياسية أمام ريال مدريد

الكشف عن موقف مرموش من المشاركة مع سيتي أمام ريال مدريد

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري عمر مرموش، المنضم حديثًا لصفوف مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الأخير، لكتابة اسمه بحروف من ذهب حال مشاركته أمام ريال مدريد بدوري الأبطال.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره ريال مدريد في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ماذا ينتظر عمر مرموش أمام ريال مدريد الليلة؟

عمر مرموش سيكون على موعد بتسجيل 3 أرقام مميزة حالة مشاركته أمام ريال مدريد ونعرضها كالتالي:

1- في حال مشاركته مع مانشستر سيتي الليلة، يسجل عمر مرموش أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا، حيث لم يخض أي مباراة رسمية في البطولة "ذات الأذنين" بجميع الأندية التي لعب معها.

2- سيكون بحاجه لتسجيل هدف وحيد ليكون أول لاعب مصري يسجل بقميص مانشستر سيتي، بعدما خاض حتى الآن 3 مباريات بقميص السيتي ولم يتمكن من قص شريط أهدافه بعد.

3- إذا سجل مرموش الليلة في شباك ريال مدريد، سينضم لقائمة الـ5 لاعبين المصريين الذين سجلوا في شباك ريال مدريد من قبل ليكون اللاعب المصري السادس.

اقرأ أيضًا:

"هو محمد صلاح تونس".. وكيل أحمد الجفالي يكشف عن موقفه المفاجيء من الصفقة

قبل مرموش.. ماذا قدم 9 محترفين مصريين ضد ريال مدريد؟