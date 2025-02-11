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الكشف عن موقف مرموش من المشاركة مع سيتي أمام ريال مدريد

11:51 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    لمسات عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مباراة قوية أمام نظيره ريال مدريد ضمن منافسات ذهاب مباراة الملحق في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

مانشستر سيتي يستضيف نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعبه الاتحاد.

موقف عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

صحيفة ماركا الإسبانية وصحف إنجليزية أوضحت خلال التقرير المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد عدم تواجد عمر مرموش أساسيًأ.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق مانشستر جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، ستونز، روبين دياز، جفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش، برناردو سيلفا، دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين، سافينيو، هالاند

أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي

عمر مرموش الذي انضم لصفوف مانشستر سيتي بالانتقالات الشتوية المنصرمة شارك بقميص مانشستر سيتي في ثلاث مباريات ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف خلالهم.

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عمر مرموش مانشستر سيتي ضد ريال مدريد تشكيل مانشستر سيتي موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد
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