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إنتر يفوز على فيورنتينا في الدوري الإيطالي

01:59 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025
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كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق إنتر ميلان على نظيره فيورنتينا بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز.

أهداف مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا

تقدم فريق إنتر ميلان بهدف عكسي من لاعب فريق فيورنتينا مرين بونجراسيتش، في الدقيقة 28، ثم سُجل هدف التعادل لنادي فيورنتينا عن طريق اللاعب رونالدو ماندراجورا من ركلة جزاء. وبعد ذلك، قبل أن يسجل ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثاني لفريق أنتر في الدقيقة 52.

ترتيب إنتر ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

وبهذا الفوز، رفع فريق إنتر رصيده إلى 54 نقطة ليحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي، بينما توقف فريق فيورنتينا عند النقطة 42 ليبقى في المركز السادس بجدول الترتيب.

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إنتر ضد فيورنتينا الدوري الإيطالي
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