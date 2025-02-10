سقوط حافلة فريق بالدوري التنزاني أثناء عودته من مباراة (فيديو)

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كتب ـ محمد عبدالسلام

تعرضت حافلة فريق دودوما التنزاني لحادث سير بعد عودتهما من مباراة نظيرهم نامونجو في الدوري المحلي.

سقوط حافلة فريق تنزاني بالنهر

وسقطت حافلة فريق دودوما التنزاني في النهر بعد تعادل النادي مع نظيره نامونجو بالجولة 18 من الدوري.

وأشارت صحيفة IPP ميديا التنزانية اليوم الإثنين إلى عدم وقوع إصابات خطيرة بين اللاعبين إثر الحادث.

ورفع فريق دودوما رصيده بعد التعادل إلى النقطة 20 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري التنزاني الذي يضم 16 ناديًا ويقام بنظام الذهاب والإياب.

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