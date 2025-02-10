كتب - محمد عبد السلام:

تعرض محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الاتحاد الليبي المعار من الأهلي للإصابة خلال مباراة فريقه اليوم أمام نظيره الأولمبي ضمن منافسات الدوري الليبي.

إصابة محمود كهربا مع الاتحاد الليبي

وتعرض محمود كهربا للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ليطلب من الجهاز الفني التبديل لعدم قدرته على تحمل الإصابة.

وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني ودخل بدلاً منه اللاعب صالح طاهر.

وخاض كهربا المباراة الماضية أمام المجد وسجل هدفًا من ركلة جزاء، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وتعد مباراة الأولمبي هي المباراة الثانية شارك فيها محمود كهربا بقميص الاتحاد الليبي.

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