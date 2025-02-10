راموس يكشف سر اختيار القميص رقم 93 مع مونتيري المكسيكي

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المهاجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق، عن رحلته الجديدة بالانتقال لصفوف مونتيري المكسيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وتعاقد مونتيري

وانضم سيرجيو راموس لصفوف مونتيري بعقد لمدة عام واحد، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن إشبيلية الإسباني نهاية الموسم الماضي 2023-2024.

خلال مؤتمره الصحفي عقب انضمامه إلى مونتيري، أعرب سيرجيو راموس عن امتنانه للفريق وقال: "مونتيري منحني التوازن الذي كنت أبحث عنه، إنه فريق طموح يسعى دائمًا للنمو، ويتيح لي الفرصة للمشاركة في البطولات الوطنية والدولية، أشكرهم على الجهد الكبير الذي بذلوه كمنظمة".

كما تطرق راموس إلى اختيار القميص الذي يحمل الرقم 93، موضحًا: "الدقيقة 93 كانت اللحظة الأكثر تاريخية في مسيرتي، وأعتبر ارتداء هذا الرقم تكريمًا لريال مدريد".

وأوضح أن تلك الدقيقة تمثل هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 ضد أتلتيكو مدريد في لشبونة، حيث سجل هدف التعادل في الوقت القاتل (الدقيقة 90+3) بعد أن كان الفريق متأخرًا بهدف.

وأضاف: "كانت تلك اللحظة الأهم في مسيرتي الكروية، وكنت أرغب في مشاركة تلك الذكرى العظيمة مع مونتيري، فهي لحظة شخصية للغاية بالنسبة لي".

وكان هدف راموس قد أدى إلى تمديد المباراة إلى الأشواط الإضافية، والتي انتهت بفوز ريال مدريد 4-1 ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.