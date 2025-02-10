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خطوة جديدة من الهلال السعودي لضم محمد صلاح.. ما القصة؟

05:41 م الإثنين 10 فبراير 2025

محمد صلاح

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يبدو أن نادي الهلال السعودي يضع محمد صلاح كهدف أساسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة في ظل عدم تمديد تعاقده مع ليفربول حتى الآن.

ويسعى الهلال لضم صلاح قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، مستغلًا انتهاء عقده مع الريدز وامكانية رحيله مجانًا بنهاية الموسم.

الهلال يتواصل مع ليفربول بشأن محمد صلاح

كشف موقع GIVEMESPORT، أن الساعات الماضية شهدت تواصل رسمي من قبل نادي الهلال السعودي مع ليفربول للاستفسار حول موقفهم من اللاعب محمد صلاح.

وأشار التقرير أن تواصل مسؤولي الهلال مع ليفربول جاء لجس نبض الفريق الإنجليزي لشراء المهلة المتبقية من عقد اللاعب اذا لم يمدد عقده.

كم سيتقاضي محمد صلاح مع الهلال السعودي؟

كشفت تقارير عالمية أن الهلال وضع راتب 150 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي للاعب أسوة بما يتقاضاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي.

وكان الهلال قد تخلص من لاعبه البرازيلي نيمار جونيور في الميركاتو الشتوي الأخير، وربطت بعض التقارير ان رحيل نيمار جاء لتعويضه بالدولي المصري محمد صلاح في شهر يونيو المقبل.

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محمد صلاح الهلال السعودي ليفربول
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