كريستيانو رونالدو يستمتع برياضة جديدة بعد بلوغه الأربعين (صور)

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كتب - محمد القرش:

كان الأسبوع الماضي مليئا باحتفالات أعياد الميلاد بالنسبة لمهاجم النصر، الذي أقام حفل عيد ميلاد مع "العائلة والأصدقاء" للاحتفال بهذه المناسبة.

واحتفل في البداية بعيد ميلاده بأسلوب غير معتاد من خلال ارتداء زوج من الأحذية الضاغطة (جهاز استشفاء) بقيمة 4000 جنيه إسترليني بمنزله في المملكة العربية السعودية، ونشر صورته عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام". (وفقا لصحيفة ديلي ميل).

وبعد أيام قليلة، عاد رونالدو إلى الملعب وسجل هدفاً في فوز النصر 3-0 على الفيحاء في الدوري السعودي "روشن".

وتم التقاط صور لرونالدو أثناء تواجده في المدرجات خلال بطولة بريميير بادل للبادل في الرياض، مساندا مواطنيه ميجيل ونونو ديوس المتنافسين في البطولة.

وظهر المهاجم البرتغالي في الصور شغوفا بالمباراة التي يشهدها، والتي انتهت بفوز الثنائي البرتغالي وضمان مكانهما في الدور الرئيسي للمسابقة بعد الفوز بنتيجة 6-3 و6-2 على إيفان راميريز ودينيس بيرينو.

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