سقطت في البحر.. حادث مروع لحافلة نادي دودوما التنزاني

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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية حادثًا مروعًا تعرضت له حافلة نادي دودوما التنزاني أثناء رحلتها لملاقاة نادي نامونجو ضمن منافسات الدوري التنزاني الممتاز.

ونشرت قناة Mpenja tv التنزانية مقطع فيديو لسقوط الحافلة في البحر، بعد انحرافها عن الطريق.

وأشارت التقارير الاعلامية ان سقوط الحافلة جاء بعد انحرافها عن مسارها وسقطت في البحر، مما أسفر عن إصابات خطيرة في صفوف اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.

ولا تزال السلطات المحلية تعمل على تقديم الإسعافات اللازمة ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية.

يُذكر أن الجهات المعنية فتحت تحقيقًا للوقوف على أسباب الحادث، وسط حالة من القلق في الأوساط الرياضية التنزانية.