"لا يمكننا المقارنة".. جوارديولا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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كتب - محمد القرش:

تحدث المدير الفني الإسباني، بيب جوارديولا، عن مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "في السنوات الأخيرة كان لدينا منافسة كبيرة مع ريال مدريد ولكن من حيث التاريخ لا يمكننا المقارنة لنكون صادقين".

وأضاف بيب عن ريال مدريد: "إنهم يتصدرون الدوري ويقاتلون ضد أتلتيكو وبرشلونة، سيتعين علينا تقديم مباراتين جيدتين للتغلب ضدهم".

وواصل: "بالطبع يمكننا أن نلعب بشكل جيد ولكننا لسنا كما كنا قبل موسم، ولا أستطيع أن أنكر أنني أثق باللاعبين الذين قدموا أداءً جيدًا على مدار عقد من الزمن".

وأردف: "يمتلكون لاعبين في الخط الأمامي مميزين، ولديهم القدرة على التمريرات القصيرة والطويلة، لذا علينا أن نفرض أسلوب لعبنا".

وأوضح: "إذا فزنا على ريال مدريد فسيكون ذلك بمثابة دفعة كبيرة لما تبقى من الموسم، وأعرف كيف يجب أن نلعب ضدهم".

وعن إمكانية إقالته، اختتم المدرب الإسباني: "لا أعرف ما إذا كان سيتم سؤال الطبيب عن منصبه (بسبب كثرة الإصابات)، لكنني هنا بسبب ما فزت به في المواسم السابقة، لا أعتقد أنني سأُلقى في الشارع".

يُذكر ان مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد تقام غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات "البلاي أوف" لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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