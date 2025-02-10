في عيد ميلاده.. مسيرة أحمد حمدي من ناشئين الأهلي لنجم الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

يحتفل اليوم، 10 فبراير 2025، اللاعب أحمد حمدي بعيد ميلاده السابع والعشرين، وسط دعم جماهيري كبير من عشاق نادي الزمالك، الذين ينتظرون عودته القوية للملاعب بعد تعرضه لإصابة قوية أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

مسيرة أحمد حمدي الكروية في الأهلي

وُلد أحمد حمدي عام 1998، وبدأ مسيرته الكروية في صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث ظهرت موهبته مبكرًا، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول في سن السادسة عشرة.

رغم ذلك، لم يحصل على فرصة كبيرة مع الفريق الأحمر، لينتقل بعدها إلى الجونة حيث قدّم مستويات مميزة جعلته محط أنظار العديد من الأندية.

في الانتقالات الشتوية لموسم 2021، انتقل حمدي لصفوف نادي إمباكت مونتريال الذي يلعب بالدوري الأمريكي على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل ان ينتقل اليه بصفة نهائية في يناير عام 2022.

وفي نهاية عام 2023، قرر النادي الأمريكي الاستغناء عن اللاعب وعدم التجديد له، بعدما خاض 53 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، وتوج بلقب وحيد هو كأس البطولة الكندية.

الانتقال إلى الزمالك وتحقيق الحلم

في يناير 2024، انتقل أحمد حمدي إلى نادي الزمالك، ليبدأ تحديًا جديدًا في مسيرته، مرتديًا القميص رقم 5.

ولم ينتظر طويلًا لإثبات نفسه، حيث قدم أداءً مميزًا مع الفريق، وكان أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية نسخة 2024، بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى نهضة بركان المغربي في النهائي.

إصابة قوية وغياب مؤقت

في يونيو 2024، تعرض أحمد حمدي لإصابة في الرباط الصليبي، مما استدعى خضوعه لجراحة في ألمانيا.

ورغم الغياب الطويل، يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي، ومن المتوقع عودته إلى الملاعب في مارس 2025، ليكون إضافة قوية للفريق في البطولات المقبلة.