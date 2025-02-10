تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد القرش:

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة فريدة من نوعها، عندما يلاقي مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد في "بلاي أوف" دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وللمرة الرابعة على التوالي يتلاقى الفريقين في الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد مواسم (2021/22، 2022/23، و2023/24).

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد

وجمع دوري أبطال أوروبا العملاقين في 12 مباراة عبر التاريخ، حيث فاز مانشستر سيتي في 4 لقاءات، وانتصر ريال مدريد في مثلها، وحسم التعادل 4 مواجهات أيضًا.

وخلال المواجهات تلقى بطل الدوري الإنجليزي 22 هدفا، بينما استقبلت شباك الملكي 24 هدفا.

هدافو مواجهات الريال والسيتي تاريخيا

1. كريم بنزيما (ريال مدريد) - 6 أهداف

2. رودريجو (ريال مدريد) - 4 أهداف

3. برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - 4 أهداف

4. كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - 4 أهداف

5. جابرييل خيسوس (مانشستر سيتي) - 3 أهداف

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