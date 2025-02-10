لحظة مؤثرة: ساديو ماني يرافق شخصًا في إعلان إسلامه (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يظهر فيه النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي، وهو يشارك في أحد الاشخاص بإشهار إسلامه في أحد مساجد السعودية.

وعلى الرغم من عدم التأكد من تاريخ الفيديو، إلا أنه لقي تفاعلًا واسعًا بين المغردين، حيث يظهر ماني وهو يرتدي عباءة داخل المسجد، يرافق أحد الأشخاص أثناء نطقه الشهادتين وإعلانه اعتناقه للإسلام.

وعلق صاحب الفيديو على منصة إكس "تويتر" سابقًا، أن الشخص المتواجد في الفيديو هو أحد أقارب ساديو ماني، دون ذكر أي تفاصيل عن صلة القرابة.

يُذكر أن ساديو ماني انضم إلى نادي النصر السعودي في موسم انتقالات 2023 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

ومنذ انتقاله إلى "العالمي"، شارك في 76 مباراة، سجل خلالها 26 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

في سياق متصل، أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانيو، أن نادي النصر السعودي استقر على رحيل ساديو ماني في نهاية الموسم الجاري.

وأشار الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن ستيفانو بيولي هو صاحب قرار رحيل ماني في الميركاتو الصيفي القادم نظرا لحاجته للاعب آخر أكثر مرونة.