إنجاز تاريخي ينتظر عمر مرموش أمام ريال مدريد

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري عمر مرموش المنضم حديثًا لصفوف مانشستر سيتي، لتحقيق رقمًا تاريخيًا في مباراة فريقه ضد وريال مدريد، والتي من المقرر أن تجمع بينهما غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي حال سجل عمر مرموش هدفًا في مباراة مان سيتي ضد ريال مدريد، سيصبح سادس لاعب مصري يسجل في مرمى المرينجي.

وسيدخل مرموش قائمة مميزة من اللاعبين المصريين الذين سبق وأن سجلوا أمام ريال مدريد، ليصبح سادسهم، بعد كل من:

قائمة اللاعبين الذين سجلوا في شباك ريال مدريد

محمد موسى (الزمالك)- مباراة ودية.

إبراهيم حسن (نيوشاتل السويسري)- مباراة رسمية.

أحمد حسام ميدو (مارسيليا الفرنسي)- مباراة رسمية.

محمد زيدان (هامبورج الألماني)- مباراة ودية.

محمد صلاح (ليفربول)- مباراة رسمية.

كما لو سجل مرموش، فسيكون هدفه الأول بقميص مانشستر سيتي، ليسطر رحلته الاحترافية كأول لاعب مصري يسجل هدف مع السيتي.