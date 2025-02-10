موقف مرموش.. تشكيل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد المتوقع في دوري الأبطال

كتب - محمد القرش:

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي غدا الثلاثاء، في ذهاب "البلاي أوف" المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر على ملعب الإتحاد.

ووفقا لموقع "FootballTalk" فإن مانشستر سيتي سيعتمد على تشكيل 433، مع استبعاد مرموش من التشكيل الأساسي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: نونيس - أكانجي - ستونز - جفارديول.

خط الوسط: جوندوجان - نيكو جونزاليس - دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - سافينيو - إيرلينج هالاند.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي - تشواميني - أسينسيو، ميندي.

خط الوسط: كامافينجا - رودريجو - لوكا مودريتش.

بيلينجهام - فينيسيوس - كيليان مبابي.

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