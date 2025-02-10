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عقدة 9 فبراير تلاحق ليفربول منذ 124 عامًا.. ما القصة ؟

01:40 م الإثنين 10 فبراير 2025

خسارة ليفربول أمام فريق بليموث أرجايل

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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي مفاجأة كبيرة بعد خسارة ليفربول أمام فريق بليموث أرجايل بنتيجة 0-1، ليودع الريدز البطولة الأولي لهم هذا الموسم.

ومثَّلت تلك الهزيمة صدمة كبرى لليفربول، حيث ودع متصدر الدوري الإنجليزي، بطولة كأس الاتحاد من دور الـ32 على يد بليموث، صاحب المركز الأخير في التشامبيونشيب (دوري الدرجة الأولى الإنجليزي).

ليفربول خسر 4 مباريات يوم الأحد بكأس الاتحاد

بهذه الهزيمة واصل ليفربول معاناته في المباريات التي يخوضها يوم 9 فبراير، حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز في هذا اليوم على مدار 124 عامًا في كأس إنجلترا.

حتى الآن، لعب الريدز أربع مباريات في هذا التاريخ، وانتهت جميعها بالخسارة، والغريب أن جميع هذه المباريات كانت خارج ملعب أنفيلد.

كانت الخسارة الأولى في نسخة 1901 أمام نوتس كاونتي بنتيجة 0-2، ثم تكرر نفس السيناريو في 1972 أمام ليدز يونايتد.

في عام 2016، خسر ليفربول 1-2 أمام وست هام يونايتد، وأخيرًا كانت الخسارة الرابعة على يد بليموث في مباراة الأحد الأخيرة.

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