تعليقات غاضبة.. ماذا قالت جماهير ليفربول بعد فضيحة بليموث؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض لاعبو ليفربول لانتقادات حادة من جماهير الفريق بعد الخسارة المفاجئة أمام بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث اعتبر الكثيرون أن الأداء كان مخيبًا للآمال وغير لائق بتاريخ النادي.

الهزيمة أثارت موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة اللاعبين على هذا المستوى الضعيف في مباراة كان يُنتظر فيها الفوز بسهولة.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز تعليقات جمهور ليفربول بعد الخسارة الفاضحة من فريق بليموث أرجابيل الناشط بالمركز الأخير في دوري الشامبيونشيب.

وقال مشجع لنادي ليفربول عبر حسابه بموقع إكس: "أعتقد أننا نرى بالضبط لماذا لا يطرق بعض اللاعبين باب التشكيلة الأساسية بقوة.. كييزا وإليوت وجوتا جميعهم فقراء حقًا".

وكتب أحد المشجعين: "اللعب بالفريق الثاني بدلا من الأول أمر جنوني، نظرًا لحقيقة أننا نلعب ضد فريق مغمور ولا ينبغي لنا أن نعاني، خاصة وأننا نلعب مع إليوت ودياز وكييزا وجوتا ونونيز".

وأضاف أخر :" وانتقد مشجع آخر أداء كييزا وجوتا ودياز مؤكدًا أن هذا الثلاثي لم يقدم أي شيء يذكر لصالح الفريق رغم أنه كان متحمساً لمشاهدتهم.

بينما سخر مشجع من هزيمة ليفربول وكتب:" أفضل فرق الدوري الإنجليزي التي خسرت في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فرق من خارج الدوري الممتاز".

وعلق مشجع برسالة غاضبة :"هذا هو مستوى الفريق إذا لم يجددوا عقود اللاعبين، ماذا نتوقع أن يكون مستوى الفريق من غيرهم؟". في اشارة أن الفريق لعب بدون لاعبيه الأساسين واللذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم مقل محمد صلاح وفان دايك وأرنولد.

وكتب أخر: "فريق ليفربول لا يزال غير مؤهل للعب علي مستوى الكبار، يجب على سلوت أن يتعلم من أخطائه".