6 أهداف تفصل صلاح عن اعتلاء تاريخ أجانب الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

اقترب اللاعب المصري، محمد صلاح، من تحقيق رقما قياسيا تاريخيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم المصري للدوري الإنجليزي في موسم 2013/14 من بوابة تشيلسي الذي سجل معهم هدفين فقط، قبل أن يرحل للدوري الإيطالي ويوعد مرة آخرى مع نادي ليفربول في موسم 2017/18.

ويمتلك اللاعب صاحب الـ32 عاما، 178 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز سجلهم خلال 286 مباراة.

ويفصل صلاح 6 أهداف فقط عن معادلة أجويرو خامس هدافي البريميرليج عبر التاريخ، ومتصدر جدول هدافي أجانب الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

6.محمد صلاح - 178 هدفا في 286 مباراة

7.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة

ويلاقي ليفربول نظيره إيفرتون يوم الأربعاء 12 فبراير، في المباراة المؤجلة من الجولة 15 بالدوري الإنجليزي.

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