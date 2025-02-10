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كين يهدد صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى

10:50 ص الإثنين 10 فبراير 2025

عمر مرموش ومحمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

دخل المهاجم الإنجليزي، هاري كين، في السباق على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى بقوة خلال الفترة الماضية.

وعادل هاري كين منافسه محمد صلاح في جدول ترتيب هدافي الدوريات الـ5 الكبرى برصيد 21 هدفا.

وتواجد المهاجم المصري، عمر مرموش، في المركز العاشر برصيد 15 هدفا سجلهم مع آينتراخت فرانكفورت، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

جدول ترتيب هدافي الدوريات الـ5 الكبرى

1. محمد صلاح (ليفربول) - 21 هدفا

2. هاري كين (بايرن ميونخ) - 21 هدفا

3. ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 20 هدفا

4. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 19 هدفا

5. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 19 هدفا

6. ألسكندر إيزاك (نيوكاشسل يونايتد) - 17 هدفا

7. كريس وود (نوتنجهام فورست) - 17 هدفا

8. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) - 16 هدفا

9. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 16 هدفا

10. عمر مرموش (مانشستر سيتي) - 15 هدفا

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جدول ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى محمد صلاح مرموش هاري كين هالاند
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