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أساطير برشلونة من مباراة سوبر بول 2025

10:27 ص الإثنين 10 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أساطير برشلونة
  • عرض 4 صورة
    حقق فريق فيلادلفيا إيجلز فوزًا بنتيجة 40-22 على فريق كانساس سيتي تشيفز يوم الأحد
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    ظهر ميسي في صورة أخرى إلى جانب نجوم أديداس تيريك هيل (يسار) ومايكا بارسونز (يمين)
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كتب - محمد القرش:

أقيمت مباراة سوبر بول 2025 لكرة القدم الأمريكية أمس الأحد، والتي جمعت بين فيلادلفيا إيجلز وكانساس سيتي تشيفز صاحب آخر بطولتين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت المباراة حضور أساطير نادي برشلونة، ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز، حيث يلعبوا الآن في نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وللمرة الثانية في ست سنوات، حصد فريق فيلادلفيا إيجلز بالبطولة، بفضل فوزه 40-22 على فريق كانساس سيتي تشيفز في ملعب سيزرز سوبر دوم.

وحرص النجوم السابقين لبرشلونة على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض، ومع أولادهم وأصدقائهم.

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أساطير برشلونة كرة قدم أمريكية ميسي سواريز جوردي ألبا سوبر بول 2025
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