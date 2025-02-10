أساطير برشلونة من مباراة سوبر بول 2025

كتب - محمد القرش:

أقيمت مباراة سوبر بول 2025 لكرة القدم الأمريكية أمس الأحد، والتي جمعت بين فيلادلفيا إيجلز وكانساس سيتي تشيفز صاحب آخر بطولتين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت المباراة حضور أساطير نادي برشلونة، ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز، حيث يلعبوا الآن في نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وللمرة الثانية في ست سنوات، حصد فريق فيلادلفيا إيجلز بالبطولة، بفضل فوزه 40-22 على فريق كانساس سيتي تشيفز في ملعب سيزرز سوبر دوم.

وحرص النجوم السابقين لبرشلونة على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض، ومع أولادهم وأصدقائهم.

اقرأ أيضًا:

لاعب مصري يُمثل منتخب إنجلترا.. ما القصة

بيلينجهام يسب الحكم في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو (فيديو وصور)