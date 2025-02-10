لاعب مصري يُمثل منتخب إنجلترا.. ما القصة

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كتب - محمد القرش:

تسلم اللاعب صاحب الأصول المصرية، ريان أمير، خطابا رسميا من أجل الانضمام لمنتخب إنجلترا تحت 18 عاما خلال الفترة الماضية.

وبعدها نشر اللاعب صاحب الـ 17 عاما صورة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" ظهر فيها وهو يؤدي التدريبات مع المنتخب الإنجليزي، وكتب "شرف".

وكان اللاعب أعلن تسلمه الباسبور المصري يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، حيث نشر صورة تجمع بين الباسبورين المصري والإنجليزي.

وبعد تسلمه الباسبور المصري، يحق للاعب تمثيل أي فئة من فئات المنتخب المصري لكرة القدم بدء من تحت 18 فيما فوق.

ويلعب ريان في فريق برينتفورد تحت 18 عاما كجناح أيسر، حيث وّلد لأب مصري وأم بريطانية.

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