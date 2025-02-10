جدول مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يشهد اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير، عددًا من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويحل فيورنتينا ضيفًا ثقيلًا على إنتر ميلان بعد فوزه في المباراة الماضية على الإنتر بثلاثية دون مقابل، فتجمعهما مباراة اليوم ضمن الجولة 24 من الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباريات الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد فيورنتينا - 9:45 مساءً - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

موعد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

دونكاستر ضد كريستال بالاس - 9:45 مساءً - لم يعلن عن إذاعتها

موعد مباريات الدوري الإسباني:

ريال مايوركا ضد أوساسونا - 10:00 مساءً - بي إن سبورت 3

موعد مباريات دوري المحترفين المصري

طنطا ضد بروسكي - 3:00 عصرا - أون تايم سبورت 2

الترسانة ضد ديروط - 5:30 مساء - أون تايم سبورت 2