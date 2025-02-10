مفاجأة.. نتائج مباريات يوم الأحد 9 فبراير

كتب - محمد عبد السلام:

شهدت المباريات التي أقيمت أمس الأحد 9 فبراير، مفاجأة من العيار الثقيل في مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب مباريات في الدوري الإسباني.

وخرج فريق ليفربول من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي على يد فريق بليموث الذي ينشط في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية، بينما فاز أستون فيلا على توتنهام أيضا في كأس الاتحاد.

نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

بلاكبيرن روفرز ضد ولفرهامبتون - (0-2)

بليموث ضد ليفربول - (1-0)

أستون فيلا ضد توتنهام - (2-1)

نتائج مباريات الدوري الألماني

هولشتاين كيل ضد بوخوم - (2-2)

لايبزيج ضد سانت باولي - (2-0)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

فينيزيا ضد روما - (0-1)

كالياري ضد بارما - (2-1)

لاتسيو ضد مونزا - (5-1)

ليتشي ضد بولونيا - (0-0)

نابولي ضد أودينيزي - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

ألافيس ضد خيتافي - (0-1)

فالنسيا ضد ليجانيس - (2-0)

ريال سوسيداد ضد إسبانيول - (2-1)

إشبيلية ضد برشلونة - (1-4)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون ضد ستاد ريمس - (4-0)

ستراسبورج ضد مونبلييه - (2-0)

أوكسير ضد تولوز - (2-2)

أنجيه ضد مارسيليا - (0-2)