نابولي يسقط في فخ التعادل أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة نابولي وأودينيزي التي أُقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز.

وحسم التعادل مباراة نابولي أمام نظيره أودينيزي بنتيجة 1-1 على ملعب دييجو مارادونا في إيطاليا.

وسجل هدف نابولي الوحيد اللاعب سكوت ماكتوميني في الدقيقة 37 من زمن المباراة، ثم أحرز هدف التعادل لفريق أودينيزي عن طريق اللاعب يورجن إيكيلون كامب في الدقيقة 40.

وبهذا التعادل، عزز نابولي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة، بينما رفع أودينيزي رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز العاشر في جدول الترتيب.