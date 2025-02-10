برشلونة يضرب إشبيلية برباعية في الدوري الإسباني

كتب ـ محمد الميموني:

فاز برشلونة على نظيره إشبيلية أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة على نظيره إشبيلية بنتيجة 3 ـ 1 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وجاء الهدف الأول لصالح برشلونة بقدم اللاعب روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ 7 من عمر الشوط الأول، ثم جاء هدف التعادل لصالح إشبيلية في الدقيقة 8 عن طريق روبن فارجاس.

وجاء الهدف الثاني لفريق برشلونة بقدم فيرمين لوبيز في الدقيقة 46، وجاء الثالث عن طريق رافينيا دياز في الدقيقة 55، واختتم إريك جارسيا حفلة الأهداف في الدقيقة 89.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يحتل إشبيلية المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.