كتب - يوسف محمد:

حرص نجم منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر، على مشاركة الجماهير صورة له رفقة عائلته من أمام الأهرامات.

عمر عصر وزوجته وابنه أمام الأهرامات

وقام عصر بنشر عدد من الصور له رفقة زوجته وابنه، وعلق: "قضاء وقت ممتع مع الأشخاص الذين يبقونني ثابتًا وألهموني في كل خطوة على الطريق".

ويعد عمر عصر أحد أهم وأفضل لاعبي تنس الطاولة في تاريخ مصر والقارة السمراء بشكل عام.

ويمتلك عمر عصر تاريخًا طويلاً في تنس الطاولة، منها أنه يعد اللاعب صاحب الإنجاز المصري الأفريقي الأفضل في الأولمبياد، بعد حصوله على المركز الخامس في أولمبياد 2020.

وسبق له المشاركة في الأولمبياد في 4 نسخ مختلفة، وهم لندن 2012، ريو دي جانيرو 2016، طوكيو 2020، بالإضافة إلى النسخة الحالية باريس 2024.

كما أنه يعد أول لاعب عربي يصل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم لتنس الطاولة.

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